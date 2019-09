Veltman kritisch: ‘Daar kan ik leren van Daley, hij pakt dat sneller op’

Joël Veltman keerde na een afwezigheid van bijna twee jaar weer terug in de basis van het Nederlands elftal. Maandagavond verscheen de Ajax-verdediger aan de aftrap bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-4 winst). Hij is blij om weer terug te zijn in Oranje, maar kijkt kritisch terug op zijn eigen spel.

Waar Veltman dit seizoen al regelmatig met Daley Blind de centrale achterhoede van Ajax vormde, stonden zij maandag in Tallin als rechtsback en linksback opgesteld. Veltman merkt op dat Blind weinig problemen heeft om te schakelen tussen de verschillende posities. “Daar kan ik nog wat leren van Daley. Ik was nog een beetje onwennig als rechtsachter”, laat hij weten aan de NOS. “Natuurlijk heb ik daar vorig seizoen gespeeld, maar nu heb ik veel centraal gespeeld. Daley pakt dat wat sneller op.”

De 27-jarige verdediger kijkt met een goed gevoel terug op zijn terugkeer bij Oranje. “Dat ik nu weer mag opdraven is een prachtig gevoel. Ik hoef niet meer terug te denken aan mijn blessure. Ik ben fit, ben één van de jongens bij Ajax en nu mocht ik één van de jongens zijn bij Oranje", vervolgt Veltman, die niet verrast was door zijn oproep. “Ik stond er niet van te kijken. Hij (Koeman, red.) weet wat ik heb laten zien als rechtsachter, dus hij weet wat hij aan me heeft. Maar het is wel extra lekker dat ik mocht spelen."

Na een afwezigheid van bijna twee jaar speelde Veltman eindelijk weer negentig minuten in Oranje. “Het is heerlijk als je dat shirt weer aan hebt. Ik verwachtte niets, maar je hoopt natuurlijk wel. Als je dan je naam ziet staat, komen er mooie gevoelens naar boven", aldus Veltman tegen Voetbal International. "Op dit moment gaat het alleen maar goed. Ik heb nu weer bij Oranje mogen zitten, mogen opsnuiven hoe het hier is. Uiteindelijk heb ik gewoon een prima voldoende voor de hele week gescoord."