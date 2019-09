BILD positief verrast door complete omwenteling van Oranje-ster

Het Nederlands elftal won maandagavond met 0-4 van Estland en zette zo een grote stap richting EURO 2020. Ryan Babel nam in Tallinn de eerste twee doelpunten van Oranje voor zijn rekening en gaf zijn uitstekende optreden van afgelopen vrijdag tegen Duitsland, toen hij met een assist bijdroeg aan de 2-4 zege, daarmee een goed vervolg. BILD licht de 32-jarige vleugelaanvaller na het duel van Oranje met Estland speciaal uit.

"De Nederlanders marcheren verder richting EURO 2020. Na de 2-4 overwinning op onze Duitse sterren volgt nu een 0-4 zege in Estland. De opvallendste man: Ryan Babel. De aanvaller maakt met roze haar in knaloranje shirt twee doelpunten", zo schrijft de grootste sportkrant van Duitsland direct na afloop.

Dat Babel een nogal turbulente carrière achter de rug heeft is ook BILD niet ontgaan. De voormalig Ajacied is inmiddels in Turkije neergestreken bij Galatasaray, maar verdween enkele jaren geleden bijna van de voetbalradar. In Duitsland kent men Babel van zijn mislukte avontuur bij TSG Hoffenheim, tussen januari 2011 en augustus 2012. "De ex-Bundesligaflop (in 46 wedstrijden voor Hoffenheim wist hij slechts 5 doelpunten te maken) schoot Nederland na achttien minuten op voorsprong. In minuut 47 volgde met het hoofd de 2-0", aldus BILD.

Het Duitse medium beseft dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman ondertussen goed op weg is naar EURO 2020: "Nederland staat nu met negen punten op een derde plaats in de poule. Duitsland en Noord-Ierland leiden met ieder twaalf punten, maar hebben tevens een wedstrijd meer gespeeld." Het onderlinge duel tussen Duitsland en Noord-Ierland eindigde maandagavond in een 0-2 overwinning voor de Duitsers.