Van der Vaart geniet intens van interview: ‘Hij beweegt van vertrouwen’

Ryan Babel kan terugkijken op een zeer geslaagde interlandperiode met het Nederlands elftal. De ervaren aanvaller was afgelopen vrijdag met een assist belangrijk tegen Duitsland (2-4 overwinning) en maandagavond volgde een nieuw hoogtepunt, met twee doelpunten in het uitduel met Estland (0-4 overwinning). Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk genieten van de ontwikkeling die Babel heeft doorgemaakt.

Babel lijkt onder Ronald Koeman volledig opgebloeid te hebben, nadat Oranje enkele jaren geleden een gesloten boek leek voor de 32-jarige buitenspeler. Hij gaf maandag na de overwinning op Estland een zelfbewust interview aan de NOS, waarin hij onder meer aangaf door de jaren heen een betere kopper te zijn geworden. Ook liet Babel doorschemeren slimmer te voetballen, omdat hij niet meer de jongste is.

Van der Vaart en Van Hooijdonk analyseerden Estland - Nederland voor de NOS en genoten zichtbaar van het interview met Babel. "Hij beweegt van vertrouwen", zo reageerde eerstgenoemde. Van Hooijdonk: "Ik zie nog steeds dezelfde Babel als jaren terug. In zijn hoofd zal hij echter slimmer zijn. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen: als je ouder wordt, lever je wat meters in, maar dat komt omdat je van tevoren ziet wat er gaat gebeuren."

Volgens Van Hooijdonk is Babel met al zijn ervaring van grote waarde voorin voor Oranje. "In de punt heb je Memphis Depay, die bij acties veel risico’s neemt. Als Babel een bal krijgt, is het eerste wat hij doet de bal afschermen, standaard. Dat geeft je als elftal rust", zo legt de oud-spits uit. Van der Vaart erkent dat er jarenlang twijfels waren in Nederland over Babel. "Hij is altijd wel een goede speler geweest, maar we hebben altijd zoiets gehad van: het is niet wat we zoeken voor het Nederlands elftal. Dan lever je kritiek, dat mag. Maar nu speelt hij gewoon hartstikke goed."