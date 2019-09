Van Dijk is tevreden: ‘Gelukkig hebben we andere spelers die dat ook kunnen’

Virgil van Dijk toonde zich na afloop van de eenvoudig gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-4) logischerwijs een tevreden aanvoerder. De centrumverdediger wist vooraf dat Oranje tegen de verdedigend ingestelde Esten alert moest zijn voor snelle tegenaanvallen. "Je moet geduldig zijn, snel van kant wisselen en counters proberen te voorkomen. Ik denk dat we dat met vlagen goed gedaan hebben. Estland heeft niet echt mogelijkheden gehad", aldus Van Dijk.

Met name de zakelijkheid waarmee Nederland won, beviel Van Dijk. "Je wint hier overtuigend, dat is het belangrijkste", zei de mandekker van Liverpool voor de camera van de NOS. "Zij konden het niet meer blijven belopen, vooral als je snel van kant wisselt. Dat hebben we vooral in de tweede helft beter gedaan. Dan zie je dat er meer kansen komen en we meer doelpunten maken."

Van Dijk had in de tweede helft een goede kopkans, maar mikte net naast. "Gelukkig hebben we andere spelers die dat ook kunnen, dat is het belangrijkste", doelde Van Dijk op het kopdoelpunt van Georginio Wijnaldum. "Het is natuurlijk gewoon hartstikke goed dat we deze twee wedstrijden hebben gewonnen. Het was voor het eerst in lange tijd dat we op papier echt de betere partij waren. Dat moet je dan ook maar laten zien. Iedereen weet dat het lastig kan zijn, maar we hebben het gewoon goed gedaan."