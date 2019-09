Absolute wereldgoal katapulteert Duitsers naar koppositie in poule Oranje

Duitsland heeft zich maandagavond hersteld van de 2-4 nederlaag die het afgelopen vrijdag in eigen huis leed tegen Nederland. Het elftal van bondscoach Joachim Löw won op bezoek bij het tot nu toe foutloze Noord-Ierland met 0-2 en is daardoor nu koploper in Groep C van de EK-kwalificatiecampagne. Duitsland heeft net als Noord-Ierland na vier groepswedstrijden twaalf punten; Oranje komt door de 0-4 zege op Estland op negen punten en heeft nog een wedstrijd tegoed.

Duitsland was na de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Oranje vermoedelijk met lood in de schoenen afgereisd naar Windsor Park. Löw had met Marcel Halstenberg en Julian Brandt twee nieuwelingen in zijn team gebracht, maar het begin van die Mannschaft was moeizaam. De bezoekers werden in de openingsfase overrompeld door een zeer agressief spelend Noord-Ierland en ontsnapten na zeven minuten voetballen aan een vroege achterstand. Conor Washington ging alleen op Manuel Neuer af na slordig balverlies van Toni Kroos, maar de Noord-Ierse spits zag zijn inzet uiteindelijk gekeerd worden door de doelman.

Duitsland speelde een matige eerste helft en werd op slag van rust opnieuw op de been gehouden door Neuer. De keeper dreigde verrast te worden door een scherpe voorzet van Stuart Dallas, maar wist uiteindelijk weer Washington van scoren af te houden. De spits werd bij zijn doelpoging overigens gehinderd door Jonathan Tah, die luttele minuten ervoor als vervanger van de geblesseerde Matthias Ginter zijn entree had gemaakt. Timo Werner kreeg in de blessuretijd van de eerste helft nog een serieuze kans voor Duitsland, maar Bailey Peacock-Farrell redde met de voet.

De ploeg van Löw werd vervolgens vrijwel onmiddellijk na de onderbreking op het juiste spoor gezet door Halstenberg. De verdediger van RB Leipzig volleerde op werkelijk schitterende wijze raak bij de tweede paal en hielp de ploeterende Duitsers zo aan een 0-1 voorsprong. Duitsland had het daarna niet eenvoudig, maar hield het hoofd uiteindelijk koel en stelde de overwinning in de blessuretijd definitief veilig via Serge Gnabry. Hij schoot uit een lastige hoek raak na een assist van invaller Kai Havertz.