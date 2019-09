Weergaloze Kevin De Bruyne is betrokken bij vier doelpunten

België blijft foutloos in de EK-kwalificatiecampagne. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez won maandagavond met 0-4 op bezoek bij Schotland en boekte zo zijn zesde overwinning in zes duels in Groep I. Kevin De Bruyne was de absolute uitblinker van de avond: de middenvelder van Manchester City gaf in de eerste helft in een tijdsbestek van slechts 23 minuten drie assists en bepaalde in de tweede helft zelf de eindstand.

België won afgelopen vrijdag met 0-4 van San Marino, maar hield mede door de zeer matige eerste helft die het toen speelde toch niet een geheel bevredigend gevoel over aan die wedstrijd. De Rode Duivels leken uit op eerherstel en spaarden een armzalig Schotland daarbij niet. België speelde een zeer sterke eerste helft op Hampden Park en had aan de hand van een voortreffelijk spelende De Bruyne slechts 32 minuten nodig om de thuisploeg op een zeer ruime achterstand te zetten.

Het bal werd ingeleid door een razendsnelle counter na negen minuten voetballen. De Bruyne ging aan de linkerkant van het veld aan de wandel met de bal, waarna de middenvelder in het centrum oog had voor Romelu Lukaku. Die rondde oog in oog met doelman David Marshall koelbloedig af en tekende zo voor de 0-1. Halverwege de eerste helft verdubbelde Thomas Vermaelen de voorsprong voor België door een scherpe voorzet van De Bruyne binnen te lopen, en even later bracht Toby Alderweireld de 0-3 op het scorebord, na ditmaal een assist van De Bruyne uit een hoekschop.

Na de onderbreking had Dries Mertens het kwartet voor België al snel kunnen completeren, maar hij vond Marshall op zijn pad. Aan de andere kant voorkwam Thibaut Courtois een doelpunt van Andy Robertson en schoot Robert Snodgrass over. Het laatste halfuur werd door de Belgen freewheelend afgewerkt. In de absolute slotfase belandde De Bruyne zelf uiteindelijk ook nog op het scorebord. Hij werd op links vrijgespeeld door Lukaku en vond vervolgens met een fraaie uithaal de verre hoek.