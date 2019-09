‘Zieke’ Malacia wekt verbazing door ‘gewoon’ mee te trainen bij Feyenoord

Tyrell Malacia meldde zich vorige week ziek af bij Jong Oranje, maar volgens Sinclair Bischop van RTV Rijnmond had de linksback gewoon mee kunnen doen bij het nationale jeugdelftal. Maandag trainde Malacia namelijk 'gewoon' mee bij Feyenoord, terwijl Jong Oranje pas op dinsdag voor het eerst in actie komt.

"Vandaag trainde hij alles mee, dus had hij morgen eventueel tegen Jong Cyprus wel kunnen spelen", aldus Bischop bij FC Rijnmond. Ridgeciano Haps ontbrak in tegenstelling tot Malacia op de Feyenoord-training en is een twijfelgeval voor het competitieduel van zondag tegen ADO Den Haag. "Als Haps niet kan spelen, gaat Malacia spelen."

Emile Schelvis, ook aanwezig in de studio van RTV Rijnmond, verbaast zich over de gang van zaken. "Oh, gaat hem dat nog wat opleveren vanuit Zeist? Daar zal Erwin van de Looi (de bondscoach van Jong Oranje, red.) niet blij mee zijn, denk ik." Bischop denkt dat Malacia er wel mee wegkomt. "Spelers van Jong Oranje melden zich soms wel heel makkelijk af. Ze hadden heel veel afmeldingen."