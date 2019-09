Ronald Koeman licht mutaties toe: ‘Hij heeft meer gevoel in het positiespel’

Ronald Koeman heeft maandagavond in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Estland basisplaatsen over voor Joël Veltman, Davy Pröpper en Donyell Malen, hetgeen ten koste gaat van Denzel Dumfries, Marten de Roon en Quincy Promes. De bondscoach van Oranje brengt met het trio 'een stukje frisheid' in zijn ploeg, zo vertelt hij vlak voor de aftrap in Tallinn.

"Het waren geen moeilijke keuzes om te maken. Ik wilde een stukje frisheid in het elftal, maar ook niet meer dan drie keer wisselen, wat sommige andere landen wel doen", licht Koeman toe voor de camera van de NOS. Koeman draait niet om zijn keuzes heen. "Ik vind Veltman als rechtsback vaster dan Dumfries. Davy Pröpper heeft op het middenveld iets meer gevoel dan De Roon in het positiespel. En Malen heeft diepte zonder bal."

Malen maakte afgelopen vrijdag tegen Duitsland (2-4) zijn Oranje-debuut als invaller en wist toen direct te scoren. "Ik had andere mogelijkheden, maar ik heb ook voor hem gekozen omdat hij zijn debuut gemaakt heeft en gescoord heeft. Hij zit in een goede swing", vertelt Koeman over de jonge aanvaller van PSV. Vooral de diepte die Malen brengt zonder bal, acht Koeman maandag van belang. "Ik vind dat heel belangrijk, zeker in een wedstrijd waarin je veel op de helft van de tegenstander speelt."

"Als je alleen maar jongens hebt die in de bal spelen, dan behoudt de tegenstander zijn defensieve tactiek. Als je jongens hebt die loopacties maken zonder bal en diepte zonder bal kiezen, dan trek je ze meer uit elkaar. Daar hebben zij moeite mee", vervolgt de oefenmeester, die tot slot aangeeft dat Malen, Ryan Babel en Memphis Depay voorin de vrijheid hebben om van positie te wisselen.