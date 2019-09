Kroatië blameert zich tegen nummer 109 van FIFA-ranking

Kroatië heeft maandagavond duur puntenverlies geleden in Groep E van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic kwam uit bij laagvlieger Azerbeidzjan, dat geen enkel punt haalde in de eerste vier duels van de kwalificatiecyclus, niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door het teleurstellende resultaat kan Kroatië maandagavond de koppositie in zijn groep verliezen aan Hongarije, dat Slowakije ontvangt.

Kroatië pakte zoals verwacht vanaf het begin het initiatief en zag dat al snel beloond worden met de openingstreffer. Luka Modric mocht in de elfde minuut vanaf de strafschopstip aanleggen na hands van Anton Krivotsyuk; een koud kunstje voor de 34-jarige aanvoerder. Het was voor Azerbeidzjan geen reden om de defensieve tactiek te wijzigen.

De Kroaten behielden daardoor het veldoverwicht, maar verzuimden om verder afstand te nemen van de nietige tegenstander, de nummer 109 op de FIFA-ranking. Dat werd Kroatië in de 72ste minuut fataal, toen een Azerbeidzjaanse counter door Tamkin Khalilzada afgerond werd. In de twintig resterende minuten slaagden de Kroaten er niet in om het tij nog te keren.