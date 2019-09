FIFA 20 ratings: de beste keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers

EA Sports heeft de ratings voor de spelers in FIFA 20 bekendgemaakt. Virgil van Dijk is de Nederlander met de hoogste rating, gevolgd door Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Een overzicht van de beste keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers in de nieuwe game.

FIFA 20 top 100 ratings: drie Oranje-internationals en een Eredivisie-speler

Bekijk hier de honderd beste spelers in FIFA 20 Lees artikel

Beste keepers in FIFA 20

SPELER CLUB LAND POSITIE RATING Jan Oblak Atlético Madrid Slovenië GK 91 Marc-André ter Stegen Barcelona Duitsland GK 90 Alisson Becker Liverpool Brazilië GK 89 David De Gea Manchester United Spanje GK 89 Thibaut Courtois Real Madrid België GK 88 Ederson Manchester City Brazilië GK 88 Samir Handanovic Internazionale Slovenië GK 88 Hugo Lloris Tottenham Frankrijk GK 88 Manuel Neuer Bayern München Duitsland GK 88 Keylor Navas Paris Saint-Germain Costa Rica GK 87 Wojciech Szczesny Piemonte Calcio Polen GK 86 Gianluigi Donnarumma AC Milan Italië GK 85

Beste verdedigers in FIFA 20

SPELER CLUB LAND POSITIE RATING Virgil van Dijk Liverpool Nederland CB 90 Giorgio Chiellini Piemonte Calcio Italië CB 89 Kalidou Koulibaly Napoli Senegal CB 89 Sergio Ramos Real Madrid Spanje CB 89 Diego Godín Internazionale Uruguay CB 88 Gerard Piqué Barcelona Spanje CB 88 Jordi Alba Barcelona Spanje LB 87 Toby Alderweireld Tottenham België CB 87 Mats Hummels Borussia Dortmund Duitsland CB 87 Aymeric Laporte Manchester City Frankrijk CB 87 Thiago Silva Paris Saint-Germain Brazilië CB 87 Jan Vertonhen Tottenham België CB 87 Leonardo Bonucci Piemonte Calcio Italië CB 86 Joshua Kimmich Bayern München Duitsland RB 86 Marquinhos Paris Saint-Germain Brazilië CB 86 Milan Skriniar Internazionale Slowakije CB 86 Samuel Umtiti Barcelona Frankrijk CB 86 David Alaba Bayern München Oostenrijk LB 85 Alex Sandro Piemonte Calcio Brazilië LB 85 Dani Carvajal Real Madrid Spanje RB 85 Matthijs de Ligt Piemonte Calcio Nederland CB 85 José María Giménez Atlético Madrid Uruguay CB 85 Kostas Manolas Napoli Griekenland CB 85 Marcelo Real Madrid Brazilië LB 85 Andrew Robertson Liverpool Schotland LB 85 Niklas Süle Bayern München Duitsland CB 85 Raphael Varane Real Madrid Frankrijk CB 85

Beste middenvelders in FIFA 20

SPELER CLUB LAND POSITIE RATING Kevin De Bruyne Manchester City België CAM 91 Luka Modric Real Madrid Kroatië CM 90 N'Golo Kanté Chelsea Frankrijk CDM 89 Sergio Busquets Barcelona Spanje CDM 89 David Silva Manchester City Spanje CAM 88 Paulo Dybala Piemonte Calcio Argentinië CAM 88 Christian Eriksen Tottenham Denemarken CAM 88 Toni Kroos Real Madrid Duitsland CM 88 Paul Pogba Manchester United Frankrijk CM 88 Marco Reus Borussia Dortmund Duitsland CAM 88 Casemiro Real Madrid Brazilië CDM 87 Fernandinho Manchester City Brazilië CDM 87 Thiago Bayern München Spanje CM 87 Isco Real Madrid Spanje CAM 86 Thomas Müller Bayern München Duitsland CAM 86 Daniel Parejo Valencia Spanje CM 86 Miralem Pjanic Juventus Bosnië CM 86 Ivan Rakitic Barcelona Kroatië CM 86 Marco Verratti Paris Saint-Germain Italië CM 86 Allan Napoli Brazilië CM 85 Bruno Fernandes Sporting Portugal Portugal CAM 85 Frenkie de Jong Barcelona Nederland CM 85 Fabinho Liverpool Brazilië CDM 85 Papu Gómez Atalanta Argentinië CAM 85 Koke Atlético Madrid Spanje Rm 85 Blaise Matuidi Piemonte Calcio Frankrijk CDM 85 Sergej Milinkovic-Savic Lazio Servië CM 85 Rodri Manchester City Spanje CDM 85 James Rodríguez Real Madrid Colombia CAM 85 Saúl Atlético Madrid Spanje CM 85 Axel Witsel Borussia Dortmund België CDM 85 Hakim Ziyech Ajax Marokko CAM 85

Beste aanvallers in FIFA 20