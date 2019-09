Tweede kans voor John Stegeman bij PEC Zwolle na ‘indrukwekkend verhaal’

John Stegeman heeft maandag zijn excuses gemaakt aan het voltallige personeel én de spelersgroep van PEC Zwolle. De trainer van de Eredivisionist raakte in opspraak nadat bekend werd dat hij donderdagavond met drank op een auto-ongeluk veroorzaakt heeft.

"John heeft vanmiddag aan het voltallige personeel zijn achteraf toch indrukwekkende verhaal gehouden, hoezeer het hem spijt en hoe hij aangedaan is door wat hij uiteindelijk wel zelf veroorzaakt heeft", zegt Visser tegenover RTV Oost. "Hetzelfde hebben we gedaan met de spelersgroep. Dat is ook onderdeel van zijn straf, dat hij rekenschap en verantwoording aflegt aan de mensen waar hij dagdagelijks mee werkt en leiding aan geeft."

Daarmee is de gifbeker nog niet leeg voor Stegeman. "We hebben vanavond een sponsoravond, waar John zijn selectie gaat presenteren. We vinden dat hij daar ook aan de meer dan 350 sponsoren moet uitleggen hoe hij zichzelf en de club in zo'n ingewikkeld parket heeft gebracht. Dat wilde hij zelf en wij vonden ook dat hij dat moet doen", aldus Visser.

Stegeman reed donderdagavond met zijn auto tegen een lantaarnpaal en een boom. Uit onderzoek van de politie bleek dat de oefenmeester drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. PEC Zwolle heeft Stegeman, die het zelf 'een ontzettend domme actie' noemde, een boete gegeven voor het incident. Zijn rijbewijs is ingevorderd.