PSV krijgt goed nieuws en kan basiskracht binnenkort weer verwelkomen

De operatie van Érick Gutiérrez is goed verlopen, zo meldt journalist Daniel Reyes maandag via Twitter. De 24-jarige middenvelder van PSV liep tijdens de training van Mexico een breuk in zijn rechterhand op. Zondag werd de Mexicaans international geopereerd in Mexico-Stad zonder dat er complicaties zijn opgetreden, zo klinkt het.

Gutiérrez is dit seizoen een vaste kracht in de opstelling van Mark van Bommel, die de Mexicaan na een moeizame start dit seizoen veel minuten gunt. De verwachting is dat Guti ergens midden in de week weer vertrekt naar Nederland. Afhankelijk van de diagnose van de medische staf van PSV zal de middenvelder mogelijk binnen een week al weer mee kunnen trainen.

De kwetsuur volgt voor de middenvelder kort na een hoogtepunt, want in de nacht van vrijdag op zaterdag had hij nog weten te scoren in de met 0-3 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd van Mexico tegen de Verenigde Staten. PSV hervat de strijd om de landstitel komende zaterdag weer met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.