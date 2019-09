FIFA 20 top 100 ratings: drie Nederlanders en een Eredivisie-speler

EA Sports heeft maandagmiddag de ratings van de beste spelers in FIFA 20 bekendgemaakt. De afgelopen jaren werden de ratings in delen naar buiten gebracht, waarbij dagelijks tien nieuwe spelers uit de top honderd bekend werden gemaakt. Dit jaar is ervoor gekozen om meteen de top honderd wereldkundig te maken. Bekijk hier de complete top honderd.

Lionel Messi van Barcelona gaat met een rating van 94 aan kop. Hij blijft zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo (93) van Juventus nipt voor. Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar maakt de top drie compleet met een rating van 92. In de top honderd zijn in totaal drie Nederlanders terug te vinden. Virgil van Dijk is met een rating van 90 de hoogst geklasseerde Oranje-international. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt (beiden 85) volgen op gepaste afstand. Hakim Ziyech (85) is de enige speler uit de Eredivisie die terug is te vinden in de top honderd.