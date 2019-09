‘Nieuwe deal Pogba brengt transfer Eriksen naar Real Madrid dichterbij’

Een eventuele transfer van Christian Eriksen van Tottenham Hotspur naar Real Madrid lijkt weer dichterbij te zijn gekomen, nu alles erop wijst dat Paul Pogba een nieuw contract bij Manchester United gaat ondertekenen. Beide spelers worden al langere tijd in verband gebracht met Real, maar volgens AS heeft Eriksen de beste papieren om volgend jaar naar Spanje te verhuizen.

Eriksen, die zijn laatste contractjaar bij the Spurs is ingegaan, voelt er naar verluidt weinig voor om zijn verblijf in Noord-Londen te verlengen. De voormalige Ajacied mag derhalve vanaf januari met andere clubs praten over een contract elders. Eriksen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real tot zijn favoriete clubs behoort, al blijft een concreet bod van de Koninklijke voorlopig uit.

Tottenham geeft volgens AS echter niet zomaar op, daar de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen Eriksen een nieuw vierjarig contract wil aanbieden met een jaarsalaris van zes miljoen euro. De spelbepaler strijkt met zijn huidige overeenkomst in het Tottenham Hotspur Stadium vier miljoen euro per jaar op. Alleen aanvoerder Harry Kane, met een geschat jaarsalaris van 8,8 miljoen euro, wordt nóg beter beloond door Tottenham.

Pogba beschikt bij Manchester United over een contract tot medio 2021, met de optie om er nog een extra seizoen op Old Trafford aan vast te plakken. In de Engelse media zijn verhalen verschenen dat vicevoorzitter Ed Woodward achter de schermen gesprekken voert met Pogba en zijn entourage over een nieuwe overeenkomst van de Franse middenvelder bij the Red Devils. Hierdoor lijkt Real achter het net te vissen inzake een eventuele deal voor de wereldkampioen uit Frankrijk.