FC Twente strikt ‘komeetachtige snelheid’: ‘Deze club stond op mijn lijstje’

Queensy Menig is speler van FC Twente. De Tukkers melden maandagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar heeft getekend. Menig komt transfervrij over van Nantes, dat onlangs brak met de aanvaller, die eerder in de Eredivisie actief was voor PEC Zwolle.

"Er ontstond wat financiële ruimte nadat Tom Boere, Jelle van der Heyden, Jeroen van der Lely en Alex Laukart op de laatste dag van de window vertrokken", legt technisch directeur Ted van Leeuwen uit. "Toen Queensy zijn contract bij Nantes net voor het einde van de window ontbonden had, hoefden we niet lang na te denken."

"Met zijn komeetachtige snelheid is hij van het type speler dat perfect bij dit FC Twente past. Hij kan als vleugelflitser zowel op links als op rechts uit de voeten. Goede leeftijd, Ajax-achtergrond, scorend vermogen en veel snelheid", aldus de sportbestuurder. "En FC Twente past ook prima bij hem. Queensy heeft weinig gespeeld vorig seizoen en zal dus ritme en inhoud moeten opbouwen."

Menig is met zijn nieuwe club. "FC Twente is een mooie club, een van de clubs die op mijn lijstje stond wanneer ik in Nederland terug zou keren. Een aantal jongens bij de club ken ik al; met Wout Brama heb ik bij PEC Zwolle gespeeld en met Joël Drommel en Calvin Verdonk bij Jong Oranje. Ik ben blij hier te zijn, in een vertrouwde omgeving, weer lekker voetballen. Ik kijk er naar uit."