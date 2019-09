Piet Velthuizen verlaat Eredivisionist alweer en spreekt hoop uit

Piet Velthuizen is niet meer op het trainingsveld van Willem II te bewonderen. De club uit Tilburg meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat de doelman vanaf deze week niet meer meetraint bij de Eredivisionist. De keeper sloot tijdens de voorbereiding aan om zijn conditie op peil te houden gedurende de blessure van Michael Woud.

Velthuizen is clubloos sinds zijn vertrek bij AZ. De ervaren doelman begon in juni aan zijn periode bij Willem II. De club heeft inmiddels aan Velthuizen laten weten dat aan de trainingsperiode nu een einde is gekomen. "Ik ben Willem II dankbaar dat ik zo'n twee en een halve maand mee heb kunnen trainen, waardoor ik weer fit ben", aldus Velthuizen.

"Ik hoop dat ik snel een nieuwe club vind en wens Willem II veel succes voor dit seizoen", laat Velthuizen in een reactie op de site van Willem II weten. "Piet, bedankt en succes bij de zoektocht naar een nieuwe club", meldt de club. De 32-jarige sluitpost was in zijn loopbaan actief voor Vitesse, Hércules, Hapoel Haifa, Omonia Nicosia en AZ.