Twintigvoudig international van Israël strijkt neer in de Eredivisie

Vitesse heeft zich versterkt met Eli Dasa, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De twintigvoudig international van Israël komt transfervrij over van Maccabi Tel Avic en tekent voor drie jaar in Arnhem. De vleugelverdediger wordt de vervanger van Vyacheslav Karavaev, die Vitesse deze zomer voor acht miljoen euro inruilde voor Zenit Sint-Petersburg.

Dasa maakte in seizoen 2010/11 zijn debuut in het betaald voetbal bij Beitar Jerusalem en stapte na vijf seizoenen over naar Maccabi Tel Aviv, waar hij in totaal vier jaar actief was. De rechtervleugelverdediger speelde al meer dan 250 officiële wedstrijden en kwam ook uit in de Champions League en in de Europa League.

"In Israël heb ik fantastische en succesvolle jaren gehad. Nu, op 26-jarige leeftijd, wilde ik graag een buitenlands avontuur aangaan", zegt Dasa op de site van Vitesse. "Sheran Yeini (ex-speler van Vitesse, red.) vertelde mij alleen maar positieve verhalen over Vitesse. Spelers kunnen zich hier ontwikkelen en er wordt een speelwijze gehanteerd die mij ligt. Ik sta te trappelen om aan te sluiten en ik ga er alles aan doen om belangrijk te zijn voor de club."

Technisch directeur Mo Allach is blij met de nieuwe aanwinst van Vitesse. "Na de lucratieve maar last-minute transfer van Kara, was het duidelijk dat we op de backpositie nog iets wilden doen. We hebben zorgvuldig gehandeld en ons niet laten opjagen door de sluiting van de transferwindow, mede omdat we opties achter de hand hadden."

"Een belangrijke voorwaarde was dat de nieuwe speler fysiek gezien direct instap klaar diende te zijn", vervolgt Allach over zijn wensen. "Met Eli halen we een complete verdediger binnen, die veel ervaring heeft in zowel nationaal als internationaal verband. Met de komst van Eli verruimen we onze defensieve mogelijkheden." Zodra de formaliteiten rondom de werkvergunning en overschrijving zijn afgerond, sluit Dasa aan in Arnhem, zo meldt de club.