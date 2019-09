‘Met een topspits erbij kan Nederland Europees kampioen worden’

Het Nederlands elftal won vrijdag op knappe wijze met 2-4 van Duitsland. Aan bondscoach Ronald Koeman de taak om zijn spelers op te laden voor de uitwedstrijd tegen het nog puntloze Estland van maandagavond. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, is echter van mening dat de internationals van Oranje geen motivatie vanaf de zijkant nodig hebben.

“Het moet niet zo zijn dat Ronald Koeman daar verantwoordelijk voor is”, stelt Driessen maandag voorafgaand aan het uitduel van Nederland met Estland. “De spelers moeten dat gevoel uit zichzelf halen dat ze ook in zulke wedstrijden het beste van zichzelf laten zien. Hij (Koeman, red.) is zelf ook benieuwd naar hoe het Nederlands elftal omgaat met zo'n tegenstander.” Oranje speelde een keer eerder tegen een 'zwakkere broeder' in de EK-kwalificatiecyclus. De thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland in maart werd afgesloten met een 4-0 overwinning.

Willem van Hanegem weigerde maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad om Denzel Dumfries als een van de 'zwakke schakels' van Oranje te zien. Driessen maakt zich echter zorgen over de vleugelverdediger van PSV en het Nederlands elftal. “De Denzel Dumfries van nu is niet de Denzel Dumfries van een jaar geleden bij PSV, toen hij verschrikkelijk veel indruk maakte en Koeman hem ook selecteerde voor Oranje. Die zal wel vormbehoud moeten gaan tonen, terug naar de vorm van vorig jaar.”

Driessen is over het algemeen tevreden over de ontwikkeling die Oranje doormaakt, maar plaatst desondanks een kritische kanttekening. “Een topspits heeft het Nederlands elftal momenteel niet. Memphis Depay doet het geweldig, maar is natuurlijk geen spits pur sang. Met een topspits erbij en Depay daaromheen heb je een ploeg die volgend jaar Europees kampioen kan worden, misschien over drie jaar wel wereldkampioen”, verwijst Driessen naar het WK van 2022 in Qatar.