Xavi Simons beleeft droomweek bij PSG met nieuwe primeur

Xavi Simons heeft mooie dagen achter de rug bij Paris Saint-Germain. Het zestienjarige talent mocht vorige week opdraven bij een training van de hoofdmacht van de Franse grootmacht, terwijl hij zondag voor de Onder-19 van PSG zijn eerste doelpunt maakte. Simons kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg puntverlies leed tegen de leeftijdsgenoten van Amiens: 1-1.

Simons mocht vorige week meetrainen bij de selectie van trainer Thomas Tuchel vanwege de interlandperiode. Veel internationals waren afwezig bij het eerste, waardoor onder anderen Simons de kans kreeg zich te bewijzen. De jeugdinternational van Oranje was vorige week niet de enige Nederlander op het trainingsveld bij de A-selectie, daar ook ex-Ajacied Mitchel Bakker meetrainde.

Het zestienjarige talent maakte eerder deze transferzomer de overstap van de jeugdopleiding van Barcelona naar die van de topclub uit Parijs. Simons, die tot medio 2022 vastligt bij PSG, scoorde zondag namens de Onder-19, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met een punt. "Jammer dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Blij met mijn eerste doelpunt voor PSG!", laat Simons weten op Twitter.

A shame the tie in today's game. Happy for my first goal with @PSG_inside! ?????? pic.twitter.com/VCbQglYRft