‘Menig keert terug in de Eredivisie en tekent voor twee jaar’

FC Twente heeft zich versterkt met Queensy Menig, zo meldt TC Tubantia. De Tukkers konden nog wel een aanvallende versterking gebruiken en kwamen uit bij de 24-jarige buitenspeler. Doordat hij zijn contract bij Nantes heeft laten ontbinden kan hij buiten de transferperiode om aangetrokken worden.

Menig ondergaat maandag een medische keuring en wanneer hij deze zonder problemen doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een tweejarig contract in de Grolsch Veste. De voormalig jeugdspeler van Ajax wist niet door te breken in Amsterdam en versleet verschillende clubs voordat hij in de zomer van vorig jaar bij Nantes terechtkwam.

In Frankrijk kwam hij echter nauwelijks aan de bak en heeft hij ervoor gekozen om zijn overeenkomst te laten ontbinden. Zodoende kan hij transfervrij de overstap naar Twente maken. Met de komst van Menig heeft trainer Gonzalo García García op beide flanken een dubbele bezetting. Hij beschikt namelijk al over de buitenspelers Aitor, Keito Nakamura en Rafik Zekhnini.