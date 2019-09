Waterreus wordt ‘ongemakkelijk’ van discussie: ‘Je volgt daarin je gevoel’

Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest staan tegelijkertijd voor een belangrijke keuze in hun loopbaan. De aanvaller van PSV en de verdediger van Ajax zijn in beeld bij Oranje, maar kunnen ook kiezen voor een interlandcarrière bij Marokko en de Verenigde Staten. Ronald Waterreus ziet het duo graag voor Nederland uitkomen, al voelt hij zich ook ‘ongemakkelijk’ bij de discussie die daarover gevoerd wordt in de media.

“De TV-coryfeeën Valentijn Driessen en Johan Derksen behoren tot de categorie die hun onderbuikgevoelens graag als leidraad nemen. Ze moeten zich potjandorie vereerd voelen om voor Oranje te spelen, die Ihattaren en Dest, menen zij”, zo schrijft Waterreus in zijn column in de Limburger. “Voetballen voor Marokko of Verenigde Staten zouden zij, vrij geparafraseerd, landverraad vinden. U mag gerust weten dat ik altijd wat ongemakkelijk word van dit soort standpunten.”

“Juist omdat wij, blanke ouwe lullen met één paspoort, niet in de positie zijn om te zeggen wat een goede of foute keuze is voor die jongens. Laat staan dat we hen moeten gaan dwingen om voor Nederland te gaan voetballen”, zo gaat de oud-doelman verder. Waterreus is van mening dat in deze discussie de verkeerde argumentatie wordt gebruikt en stelt dat de keuze een ‘pragmatische overweging’ is, waarin ‘je al je verzekeringen op een rijtje zet’.

“Je volgt daarin eenvoudigweg je gevoel. Je trots. Je hart. Dat 'we' met zijn allen over elkaar heen struikelen om Ihattaren te omarmen als Oranje-international is puur eigenbelang. Domweg omdat hij ons sterker maakt. Vandaar dat ik tegen hem en Dest zou willen zeggen: veel wijsheid met jullie keuze. En doe vooral wat jullie zélf willen”, besluit Waterreus. Ihattaren legde voor deze interlandperiode een uitnodiging voor Jong Oranje naast zich neer, om over de keuze na te denken. Dest is deze week op pad met het nationale team van de Verenigde Staten, dat twee oefeninterlands afwerkt.