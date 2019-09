‘Aan de cijfers te zien gaan ook Van Dijk en De Jong Sparta 1 niet halen'

Oranje won vrijdagavond na een ijzersterke tweede helft met 2-4 van Duitsland. Adri van Tiggelen was als rapporteur voor De Telegraaf aanwezig bij het duel in Hamburg en gaf onder meer Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay en Ryan Babel een 6 als rapportcijfer. Hugo Borst begrijpt weinig van de beoordelingen van de oud-international, die tevens scout voor Sparta Rotterdam is.

“Zaterdagochtend ergerde ik me verschrikkelijk, Toen ik de cijfers las die De Telegraaf aan de spelers van het Nederlands elftal had gegeven voor hun optreden tegen Duitsland, vond ik dat een ernstig gebrek aan vaderlandsliefde. Ik appte aan een vriend zelfs: 'Landverraad in De T.!”, zo wijst Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad op de beoordelingen voor De Ligt, Van Dijk, De Jong, Depay en Babel in De Telegraaf. “Die vriend appte terug: 'Niet zo overgevoelig. Maak het niet zo groot.'”

“Adri is scout bij mijn club. Heeft nog nooit een speler aangedragen. Niemand is goed genoeg voor Sparta, daar moeten we altijd om lachen. Aan de cijfers te zien gaan ook Virgil van Dijk en Frenkie de Jong Sparta 1 niet halen”, schrijft de columnist. “Ronald Koeman kreeg trouwens een 7 van Adri. Dat klopt wel. Benieuwd wat ze bij De Telegraaf met die 7 hadden gedaan als Koeman Ten Hag had geheten.”