Antonio Conte imponeert bij Inter: ‘Hij is de Messi onder de trainers’

Antonio Conte is goed van start gegaan als trainer van Internazionale. De club uit Milaan gaat na twee speelrondes zonder puntverlies aan kop in de Serie A. Onder leiding van de nieuwe coach hoopt Inter op nieuwe successen en de talentvolle verdediger Alessandro Bastoni heeft de clubleiding er goed aan gedaan om de ex-trainer van Juventus in huis te halen.

Met de aanstelling van Conte en het aantrekken van onder meer Romelu Lukaku en Alexis Sánchez lijkt Internazionale dit seizoen een serieuze titelconcurrent voor Juventus. “Iedereen sprak lovend over Conte en ik had van anderen gehoord hoe goed hij is. Wat mij betreft is hij de Messi onder de trainers”, aldus de Italiaans jeugdinternational tegenover La Gazzetta dello Sport.

“Hij is fenomenaal”, vervolgt Bastoni zijn lofzang over de trainer. “Hij heeft buitengewone ideeën over voetbal en wil altijd aanvallend voetbal spelen. De trainingen zijn zwaar, maar dat was ik gewend onder Gian Piero Gasperini toen ik voor Atalanta speelde. We zullen niet ontkennen dat we de manier waarop de Serie A de afgelopen seizoenen is verlopen willen veranderen. We hebben de trainer en selectie om dat te bewerkstelligen, maar zullen het iedere wedstrijd moeten bewijzen.”

De twintigjarige Bastoni moet zijn debuut voor Inter nog maken, maar deed al genoeg ervaring op in de Serie A in het shirt van Atalanta. Zijn huidige werkgever haalde hem twee jaar geleden voor ruim dertig miljoen euro naar het Giuseppe Meazza. Na verhuurperiodes bij Atalanta en Parma gaat hij dit seizoen voor zijn kans onder Conte.