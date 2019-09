Nieuwe haarkleur lonkt voor Ryan Babel: ‘Nu is het eindelijk roze’

Ryan Babel keerde deze zomer terug in Turkije, waar hij voor Galatasaray tekende. Zijn transfer ligt gevoelig in Istanbul, daar hij eerder al tot aan januari van dit jaar het shirt van Besiktas droeg. In gesprek met de NOS laat de Oranje-international weten dat hij weinig negatieve reacties heeft ervaren en gaat hij in op zijn opvallende roze haarkleur.

“Ik merk er gelukkig niet veel van", zegt Babel over de kritiek die hij ontving na zijn keuze voor Galatasaray. "Het is duidelijk dat de oude supporters bepaalde emoties hebben bij mij. Maar er is ook nog een groep die mij blijft steunen als voetballer. Het is vooral op sociale media. Op straat heb ik wel gesprekken met mensen die teleurgesteld zijn over dat ik weg ben gegaan, maar gelukkig gaat alles nog met respect."

Van Dijk: 'Erg effectief, schitterende doelpunten en ook verdiend gewonnen'

Babel was door zijn rode haarkleur de afgelopen periode een opvallende verschijning. Deze zomer koos hij voor een nieuwe kleur. “Nu is het eindelijk roze", vertelt Babel. "Het afgelopen seizoen was het echt rood, maar dit bevalt prima. Rood zou beter passen bij mijn nieuwe club, maar dat zou té rood worden in combinatie met het tenue."

De aanvaller van Galatasaray liet eerder al weten dat hij zijn haar oranje verft als het Nederlands elftal zich plaatst voor het EK van volgend jaar. Met de 2-4 overwinning op Duitsland zette Oranje een stap in de goede richting. “We mogen dromen”, zo liet hij weten in Hamburg. Maandagavond vervolgt het team van bondscoach Ronald Koeman de EK-kwalificatiereeks met een uitwedstrijd tegen Estland.