Giovanni van Bronckhorst aan de slag bij Manchester City

Giovanni van Bronckhorst vervolgt zijn loopbaan bij Manchester City. De ex-trainer van Feyenoord is volgens De Telegraaf aan de slag gegaan bij de Manchester City Football Group. Hij maakte deze stap al voor zijn zomervakantie, maar wilde daar niet eerder over naar buiten treden. In Manchester krijgt de voormalig Oranje-international de kans om zich binnen de totale organisatie van de City Group verder te ontwikkelen als trainer.

Achter de schermen sprak Van Bronckhorst met Brian Marwood, directeur Global Football binnen de City Group. Beide partijen spraken af dat de Nederlandse coach zich in eerste instantie gaat verdiepen in de totale voetbalorganisatie, zodat hij kennis maakt met de fiolosofie van de City Football Group. Behalve in Manchester beheert de organisatie ook Melbourne City FC en Club Atletico Torque. New York City FC, Girona, Yokohama F. Marinos, Sichuan Jiuniu FC en City Football Singapore maken ook deel uit van de City Football Group.

De City Group wil dat Van Bronckhorst de komende maanden gaat afreizen naar de flagships-clubs. Hij zal ook veel tijd gaan doorbrengen in Manchester. Volgens de krant biedt de leiding van Manchester City niet iedereen de mogelijkheid om in Manchester in zichzelf te investeren zoals Van Bronckhorst. De Nederlander heeft als voordeel dat hij over een grote staat van dienst als oud-voetballer beschikt, terwijl hij als oud-speler van Barcelona ook al bekend is met de manier van spelen van manager Pep Guardiola.

Van Bronckhorst, die in het verleden voor Arsenal speelde in de Premier League, kwam bij de club in beeld toen hij in Manchester een stage afwerkte voor de cursus coach betaald voetbal. Hij maakte de clubleiding van Manchester City nieuwsgierig en kwam de Engelse topclub in het seizoen 2017/18 met Feyenoord tegen in de groepsfase van de Champions League. Met zijn achtergrond als speler in combinatie met zijn succesvolle periode als trainer van Feyenoord, is hij voor de City-groep geknipt voor het vak.