Studio Voetbal schrikt van twee spelers: ‘Voor zijn doen echt verschrikkelijk’

Het Nederlands elftal zegevierde vrijdag met 2-4 over Duitsland, maar niet iedere speler kon terugkijken op een sterke wedstrijd. Bij Studio Voetbal wordt zondagavond het optreden van Denzel Dumfries en Daley Blind uitgelicht. De rechts- en linksback van Oranje vielen uit de toon, zo luidt de conclusie aan de tafel van het praatprogramma.

Dumfries was min of meer rechtsbuiten als Oranje de bal had, maar moest duidelijk groeien op die positie. Zijn voorzetten kwamen in de eerste helft zelden aan en Dumfries werkte zich enkele keren in de nesten op de vijandelijke helft. Tafelgast Theo Janssen is hard in zijn oordeel. "Ik vond Dumfries wel een beetje buiten de boot vallen, om het zo te zeggen. Het was wel echt de zwakste schakel van het Nederlands elftal."

"Het tactisch plan van Koeman begreep ik wel, met Dumfries erg ‘hoog’ op het veld", vult Pierre van Hooijdonk aan. "Alleen denk ik dat Ronald Koeman niet had verwacht dat Oranje met name in de eerste helft zo vaak de bal zou hebben. Je speelde dus veel op de helft van de Duitsers. Als Dumfries daar dan de bal kreeg, ging dat niet heel erg lekker. Het was een defensieve zet, maar hij kwam nu meer aan offensief werk toe."

Blind was 'voor zijn doen echt verschrikkelijk', aldus Rafael van der Vaart. Bij de 1-0 van Duitsland koos hij ervoor om door te dekken; het gevaar ontstond vervolgens van zijn kant via Lukas Klostermann. Goede momenten waren er ook zeker van Blind: met een prima pass op Memphis Depay stond hij bijvoorbeeld aan de basis van de 2-3. "Bij dat doelpunt liet hij zien wat hij kan. Maar in de eerste helft gaf hij allemaal foute ballen."

"Hij speelt natuurlijk ook niet vaak meer linksback", weet Van der Vaart. Bij Ajax is hij terug te vinden in het centrum van de achterhoede of soms op het middenveld. Janssen denkt dat zijn mindere optreden in Oranje daarmee te maken kan hebben. "Als je bijna altijd in de as speelt, en opeens weer linksback wordt gezet, is dat toch weer anders voetballen. Je hebt minder keuzes dan wanneer je in de as speelt."