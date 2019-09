Blamage voor Van 't Schip met Griekenland; Italië op rand van EK-kwalificatie

Italië heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Groep J van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini rekende met moeite af van de verdedigend ingestelde Finnen (1-2) en kan Euro 2020 met achttien punten uit zes wedstrijden bijna niet meer mislopen. Bondscoach John van 't Schip van Griekenland zag zijn laatste sprankje hoop op het eindtoernooi vervliegen, doordat zijn ploeg zich blameerde tegen Liechtenstein: 1-1.

Finland - Italië 1-2

Het duel tussen de nummer één en twee van Groep J: Italië had alle vijf voorafgaande wedstrijden gewonnen, terwijl Finland alleen bij Italië (2-0 verlies) punten liet liggen. In het Ratina Stadion in Tammare had Italië vanaf het begin het initiatief en werd de ploeg van Mancini naarmate de eerste helft vorderde steeds sterker. Stefano Sensi had na 26 minuten de openingsgoal op zijn schoen, maar zijn volley werd knap gepakt door doelman Lukás Hrádecky. Ciro Immobile kopte even later net naast. De verdedigend ingestelde Finnen stelden daar weinig tot niets tegenover.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders en de Italianen zagen hun aanvallende speelwijze een kwartier na rust beloond worden. Een voorzet van Federico Chiesa kwam via de Finse verdediger Paulus Arajuuri bij Immobile, die de bal knap in de kruising kopte: 0-1. Italië ging op zoek naar de tweede treffer, maar het was juist Finland dat op gelijke hoogte kwam. Teemu Pukki versierde een strafschop, die de spits van Norwich City zelf benutte: 1-1. Zeven minuten daarna kreeg ook Italië een penalty, na een handsbal van Sauli Väisänen. Jorginho faalde vanaf elf meter niet en bezorgde de Zuid-Europeanen daarmee de winst: 1-2.

Griekenland - Liechtenstein 1-1

Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip haalde uit de eerste vijf wedstrijden slechts vier punten en bevond zich dus op voorhand al in een benarde situatie in Groep J. Masouras bezorgde de thuisploeg tegen het nietige Liechtenstein met een intikker de voorsprong. Vlak daarna werd een schot van diezelfde Masouras ternauwernood gekeerd door doelman Benjamin Büchel. Kort na rust kon Efthymios Koulouris van dichtbij vrij inkoppen, maar de Griekse spits raakte de lat. De ploeg van Van 't Schip leek niets te duchten te hebben van Liechtenstein, maar dom balverlies leidde in de 85ste minuut een messcherpe counter in, die door de snelle Dennis Salanovic werd benut: 1-1.