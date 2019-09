Ramos evenaart Casillas; strijd om tweede plek razend spannend

Spanje blijft zonder puntenverlies in Groep F van de kwalificatiecyclus voor het EK. Na een 4-0 overwinning op de Faeröer, de nummer 108 van de FIFA-wereldranglijst, staat de ploeg van bondscoach Robert Moreno op achttien punten uit zes duels. Sergio Ramos speelde zijn 167ste interland en evenaarde Iker Casillas als recordinternational van Spanje. Zweden remiseerde tegelijkertijd met 1-1 tegen Noorwegen, waardoor met name de strijd om de tweede plek spannend blijft. Zweden (elf punten), Roemenië (tien) en Noorwegen (negen) maken allemaal nog kans op de positie die eveneens recht geeft op EK-deelname.

Spanje - Faeröer 4-0

Waar velen vermoedelijk rekenden op een monsterscore, bleef een karrevracht aan doelpunten uit in de eerste helft. Spanje was weliswaar heer en meester, maar stichtte relatief weinig gevaar. Na twaalf minuten opende la Furia Roja de score uit een van de weinige kansen in de eerste helft. Al liggend speelde Rodri de bal door de verdediging van de Faeröer, waardoor Mikel Oyarzabal met Rodrigo aan zijn zijde opdook voor het doel. In plaats van voor eigen succes te gaan, bediende hij Rodrigo naast zich: 1-0. Gunnar Nielsen, de keeper van de Faeröer, hoefde voor rust verder alleen redding te brengen op een poeier van Thiago Alcántara van afstand.

Kort na de onderbreking wist Spanje de marge wel te verdubbelen. Rodri week uit naar de rechterflank, waar hij werd bediend door Thiago. Hij sneed vanaf rechts naar binnen en zijn van richting veranderde schot zeilde binnen in de bovenhoek: 2-0. Faeröer kwam zelden van de eigen helft af. Als het lukte, hield het daar ook vaak op. Tegelijkertijd hoefden de bezoekers niet bijster veel toe te staan en was een 2-0 achterstand absoluut geen reden tot schaamte. Een kwartier voor tijd kreeg Jóannes Bjartalid uit het niets zelfs een kans op de 2-1, maar David de Gea bracht redding met zijn benen. Vlak voor tijd kreeg de nieuwe mede-recordinternational Ramos een publiekswissel; invaller Paco Alcácer maakte er nog twee voor Spanje.

Zweden - Noorwegen 1-1

Met Andreas Granqvist, Alexander Isak, Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen en Martin Ödegaard stonden vijf ex-Eredivisionisten in de basisopstellingen; Tarik Elyounoussi viel na de rust in bij Noorwegen. Het stond toen al 1-1 in de Friends Arena Stockholm. Stefan Johansen opende op slag van rust de score voor de bezoekers. Zweden raakte de bal knullig kwijt op de eigen helft en Johansen was het eindpunt van de razendsnelle tegenaanval. Na een uur spelen zorgde Emil Forsberg voor de gelijkmaker met een beheerst schot vanaf en meter of vijftien in de linkerhoek. Dertien minuten voor tijd kwam Marcus Berg, ex-speler van PSV en FC Groningen, nog in de ploeg bij Zweden. Aan de stand kon hij niets meer veranderen.