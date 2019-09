Van Gelder: Door hoge salariseisen geen nieuwe man in ‘Bergkamp-rol’ bij Ajax

John van 't Schip is benaderd door Ajax om de opvolger van Dennis Bergkamp te worden, zo meldt Jack van Gelder in het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport. Op 31 juli koos Van 't Schip er echter voor om bondscoach te worden bij Griekenland, waarmee hij afgelopen donderdag zijn debuut beleefde tegen Finland (1-0 verlies).

"Hij heeft met Ajax gesproken, een paar maanden geleden, om daar zeg maar een Dennis Bergkamp-achtige rol in te nemen", aldus presentator Van Gelder. "Een seniorrol, die met coaches bezig kan zijn, met spelers bezig kan zijn. Maar dat is afgeketst om financiële redenen, want hij wilde eigenlijk meer verdienen dan het hoofd jeugdopleidingen. Dat vond Ajax weer te ver gaan."

Vervolgens tekende Van 't Schip bij Griekenland, maar zeker na het verlies tegen Finland is er nauwelijks uitzicht meer op kwalificatie voor het EK. "Zij moeten gewoon gaan bouwen aan een nieuw elftal, maar de vraag is of hij daar de tijd voor krijgt", zegt Youri Mulder, die ook aan tafel zat. Van Gelder stipt daarop aan dat Van 't Schip voor drie jaar heeft getekend bij de Grieken.