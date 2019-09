‘Driessen wordt dag en nacht lastiggevallen en bedreigd door Ajax-supporters’

Valentijn Driessen ondervindt nog altijd de gevolgen van zijn aanhoudende kritiek op Ajax-trainer Erik ten Hag, zo stelt Paul Onkenhout van De Volkskrant. Volgens Onkenhout wordt Driessen lastiggevallen en bedreigd door de aanhang van Ajax.

Driessen uitte ook vorig seizoen al meermaals stevige kritiek op Ten Hag, maar zijn bewering dat de oefenmeester van Ajax niet goed ligt bij Dusan Tadic en Hakim Ziyech was blijkbaar de druppel die de emmer deed overlopen bij Ajax-fans. 'Intussen wordt een journalist dag en nacht lastiggevallen en bedreigd door opgehitste Ajax-supporters. Maar daar hoor je niemand over', zo schrijft Onkenhout in zijn wekelijkse column.

Ook in Veronica Inside werd de situatie van Driessen en Ten Hag besproken. 'Johan Derksen kwam, toen het over Ten Hag ging, weer met zijn afgekloven riedel (Ten Hag past niet bij Ajax vanwege zijn dialect) op de proppen', aldus Onkenhout. Wim Kieft, ook in dienst als columnist van De Telegraaf, stelde dat Driessen en diens collega Mike Verweij 'niet alles uit hun duim zuigen'. 'Dat denk ik ook niet. Niet alles, in elk geval', schrijft Onkenhout.

Ook vorige week in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-4 winst) lieten de Ajax-supporters zich al gelden. 'De krant van Valentijn, Valentijn, Valentijn. De krant van Valentijn staat vol met leugens en chagrijn. Ze liegen, bedriegen, supporters zijn het zat, dus Ajax, dus Ajax, eruit nu met die rat', werd luidkeels gescandeerd op de melodie van De zak van Sinterklaas.