David Neres en Kira Winona vermaken zich in Miami; Erik Pieters naar Bosnië

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Neres deed afgelopen weekend als invaller zes minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd van Brazilië tegen Colombia (2-2). Het duel werd gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami en ook Kira Winona, de vriendin van de Ajax-aanvaller, had de reis naar de Verenigde Staten gemaakt. Neres en Winona waren zaterdag samen op het strand van Miami te vinden.





Erik Pieters greep het competitievrije weekend aan om een trip te maken naar het Bosnische Sarajevo, waar de wortels van zijn partner Nermina Mekic liggen.





Luís Figo bracht het weekend door met zijn dochter Daniela Figo (links op de foto).





Ivan Rakitic meldde zich afgelopen week niet bij Kroatië voor de interlandperiode. De middenvelder van Barcelona liet verstek gaan vanwege de transfergeruchten die eerder de ronde deden over zijn sportieve toekomst. Rakitic bracht het weekend met zijn gezin door in Madrid.





Voor Joaquín Sánchez is iedere interlandperiode een nieuw hoogtepunt. De 38-jarige aanvaller speelde zijn laatste interland voor Spanje immers alweer bijna acht jaar geleden. Toch staat de teller van Joaquín op een fraai aantal van 52 interlands.





Ook de laatste interland van Jetro Willems dateert inmiddels van enige tijd geleden: op 10 oktober 2016 deed de verdediger voor het laatst mee met Oranje. Willems beleefde de afgelopen tijd een hectische periode met onder meer zijn transfer van Eintracht Frankfurt naar Newcastle United en nam de afgelopen dagen de tijd om tot rust te komen.





Shanice van de Sanden vond het afgelopen weekend weer tijd voor een nieuw kapsel.





We eindigen met Pierre-Emerick Aubameyang. De vedette van Arsenal was afgelopen weekend te vinden rondom de GP van Italië en ontmoette daar wereldkampioen Lewis Hamilton.