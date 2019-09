Oranje Onder-20 volgt goede voorbeeld niet en baalt van scorende Ajacied

Het Nederlands elftal Onder-20 heeft, in tegenstelling tot het'grote' Oranje, niet kunnen winnen van Duitsland. Twee dagen na de 2-4 zege van Oranje in Hamburg verloren de talenten met 1-2 van de leeftijdsgenoten uit Duitsland. Nicolas Kühn, aanvaller van Ajax, maakte het winnende doelpunt op het complex van UDI'19 uit Uden.

De wedstrijd werd afgewerkt in het kader van de Elite League Onder-20; donderdag begon Oranje de groepsfase met een 0-0 gelijkspel tegen Engeland. In het duel met Duitsland kwam de ploeg van bondscoach Bert Konterman op voorsprong via een hard schot van Tom van de Looi, die dit seizoen door FC Groningen wordt verhuurd aan NEC. Na de rust wist Duitsland de wedstrijd te kantelen.

Alfons Amade nam de gelijkmaker voor zijn rekening, waarna doelman Fabian de Keijzer van Oranje een Duitse penalty wist te stoppen. Achttien minuten voor tijd zorgde Kühn echter voor de beslissing: de Ajacied werd gelanceerd door een fraaie steekpass van achteruit, nam de bal goed mee in het strafschopgebied en werkte de 1-2 binnen. Door een late rode kaart voor Navajo Bakboord eindigde Oranje het duel met tien man.

Opstelling Oranje Onder-20: De Keijzer, Bakboord, Pierie, Kramer, Castillo, Van de Looi, Duarte, Ekkelenkamp, Aboukhlal, Buitink en Vente