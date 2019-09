AZ wacht in spanning op Servische wanhoopspoging in Nyon

Partizan Belgrado hoopt op donderdag 19 september supporters te mogen verwelkomen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De huidige nummer drie van Servië moet eigenlijk nog een thuiswedstrijd zonder publiek spelen, maar stuurt maandag een delegatie naar het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon in een poging daar verandering in te brengen.

Een maand geleden werd Partizan door de UEFA bestraft voor wangedrag van supporters in de derde Europa League-voorronde tegen Yeni Malatyaspor. Mitchell Donald, wisselspeler van de bezoekers én ex-speler van rivaal Rode Ster Belgrado, werd een 'kutzigeuner' genoemd. De UEFA interpreteerde dat als een racistische uiting. Bovendien droegen supporters een Keltisch kruis, dat omarmd is door sommige extreemrechtse en racistische groeperingen. Het leidde ertoe dat Partizan de eerstvolgende twee thuiswedstrijden in Europees verband zonder publiek moest afwerken.

Het Partizan Stadion in Belgrado bleef daardoor gesloten in de play-offronde van de Europa League, toen de club het opnam tegen Molde FK (2-1 zege). De disciplinaire commissie van de UEFA heeft duidelijk aangegeven dat de sanctie geldt voor twee wedstrijden, maar Partizan heeft beroep aangetekend en heeft van de Europese bond toestemming gekregen voor een gesprek in Nyon. Advocaten van de club gaan maandag naar Zwitserland in de hoop dat de UEFA de strafduur naar beneden bijstelt.

De Servische media geven de wanhoopspoging weinig kans van slagen. Espreso schrijft dat met name de uitingen aan het adres van Donald 'waarschijnlijk' als onvergeeflijk worden gezien door de UEFA. Overigens kreeg de club ook een boete van 24.250 euro, omdat er tijdens het duel met Yeni Malatyaspor objecten en vuurwerk op het veld werden gegooid, terwijl ook de trappen geblokkeerd werden door supporters. Het is voorlopig nog niet duidelijk of supporters van AZ op 19 september aanwezig kunnen zijn in Belgrado.