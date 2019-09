Ontgoochelde Dusan Tadic vreest na legio fouten en nieuwe deceptie

Dusan Tadic vreest dat Servië zich niet via de reguliere kwalificatiereeks gaat plaatsen voor het EK. De aanvaller van Ajax verloor zaterdagavond met 2-4 van Portugal, ondanks twee assists van Tadic. De routinier beseft dat de play-offs een uitweg kunnen zijn voor Servië, dat momenteel een slechte positie bezet in Groep B.

Momenteel staat Oekraïne op de eerste plek in de poule, terwijl Portugal en Luxemburg respectievelijk op de tweede en derde positie zijn terug te vinden. Servië, dat eerder met 5-0 verloor van Oekraïne, heeft na vier duels slechts vier punten behaald. Tadic erkent in gesprek met de Servische media dat de teleurstelling groot is na de 2-4 nederlaag.

"Het is goed om te zien dat het stadion gevuld was, maar nu balen we vooral. We wilden een goed resultaat behalen, maar dat gebeurde niet. Portugal is een sterke ploeg met veel kwaliteiten. We hebben veel fouten gemaakt en zij hebben deze afgestraft", aldus de aanvaller van Ajax, die erkent dat Oekraïne en Portugal er veel beter voorstaan.

"Als je er realistisch naar kijkt, wordt het moeilijk voor ons om plaatsing voor het EK via de kwalificatiereeks af te dwingen. Portugal en Oekraïne geven dit denk ik niet meer weg. Gelukkig is er ook nog de Nations League", besluit Tadic. Tot op heden heeft de ervaren aanvaller 64 interlands voor zijn land afgewerkt waarin hij 15 keer tot scoren kwam.