Piqué ging tegen nadrukkelijke wens van Valverde in: ‘Ik stond erop’

Gerard Piqué neemt zijn rol als baas bij Kosmos Group uiterst serieus. De verdediger van Barcelona is met zijn bedrijf medeverantwoordelijk voor het nieuwe format van de Davis Cup, maar de nieuwe ideeën van de stopper vielen niet meteen goed in de tenniswereld. Piqué moest veel werk verrichten om tennissers te overtuigen en moest hierdoor ook een training van Barcelona missen.

In het voorseizoen van de vorige voetbaljaargang moest Piqué afreizen naar de Verenigde Staten om zijn plannen in de tenniswereld kracht bij te zetten, iets waar trainer Ernesto Valverde niet blij mee was. "Hij was erg verrast met mijn voorstel", begint Pique bij AS. "Een paar dagen voor de stemming van de ITF (Internationale Tennisfederatie, red.) sprak ik met de trainer."

"Luister, Ernesto, ik moet gaan, want ze hebben twijfels. Mijn aanwezigheid kan het project vooruithelpen. Ik zei toen niet dat ik naar Orlando moest. Hij zei niet dat ik niet mocht gaan, maar zei ook niet dat ik wel mocht gaan. Later speelden we de Spaanse Supercup tegen Sevilla en we wonnen mede dankzij een doelpunt van mij (1-2, red.)."

"Toen sprak ik weer met de trainer. Weet je nog wat ik heb gezegd? Kan ik gaan? Ik mis maar één training. Ik beloof dat ik voor de eerste competitiewedstrijd terug ben, maak je geen zorgen. Hij gaf toen een akkoord en vroeg waar het was. Ik zei dat het in Orlando was en hij krabbelde meteen terug. Vergeet het, die reis is te ver. Ik stond erop dat ik zou gaan en zei tegen de trainer dat we zouden winnen als ik terug zou komen."

"Ik ging, men keurde het nieuwe format goed en toen ik terugkeerde, wonnen we ook nog eens (met 3-0 van Deportivo Alavés, red.)", aldus Piqué, die niet vertelt of Valverde na zijn pleidooi alsnog overstag ging. De ervaren verdediger verblijft tijdens deze interlandperiode wederom in de VS om de US Open in New York bij te wonen.