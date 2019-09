FC Eindhoven grijpt naast koppositie door prachtige uithaal Brusselers

FC Eindhoven heeft zondagmiddag verzuimd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van De Graafschap. Het elftal van trainer Ernie Brandts verloor met 1-0 van Helmond Sport, dat dankzij de late treffer van Bodi Brusselers de eerste zege van het seizoen boekte. Eindhoven blijft met tien punten steken op de tweede plaats, omdat de Superboeren, met hetzelfde aantal punten, over een beter doelsaldo beschikken. Nummer drie Excelsior staat ook op tien punten.

Eindhoven was de bovenliggende ploeg in de beginfase, al bleven grote kansen voor de bezoekers uit. Joey Sleegers probeerde het na twintig minuten spelen met een afstandsschot, maar zijn inzet verdween over het doel. Helmond kwam in de persoon van Givan Werkhoven dicht bij de openingstreffer, maar zijn knal richting de benedenhoek werd onschadelijk gemaakt door doelman Ruud Swinkels. De thuisploeg dacht na een halfuur spelen op voorsprong door een eigen doelpunt van Valentino Vermeulen, maar Karim Essikal haalde de bal net op tijd van de lijn.

In de tweede helft werd er door beide elftallen vooral veel strijd geleverd, zonder dat het publiek in Helmond werd getrakteerd op aantrekkelijk voetbal. Ferry de Regt had Helmond kort na rust aan de leiding kunnen brengen, maar zijn kopbal trof geen doel. Sleegers kreeg ruim tien minuten voor tijd een grote kans om Eindhoven aan de leiding te brengen. De door Feyenoord opgeleide middenvelder faalde echter in kansrijke positie.

Voor Eindhoven ging het in de absolute slotfase alsnog helemaal fout. Brusselers kreeg de bal net buiten het strafschopgebied aangespeeld en de middenvelder met een verleden bij NAC Breda liet Swinkels vervolgens kansloos met een prachtige uithaal van ongeveer twintig meter. Collin Seedorf was namens Eindhoven nog dicht bij de gelijkmaker, maar de eerste nederlaag van het seizoen kon niet meer voorkomen worden.