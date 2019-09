Alfons Groenendijk gooit knuppel in hoenderhoek na verbroken beloftes

Alfons Groenendijk heeft bij Omroep West forse kritiek geleverd op het beleid van ADO Den Haag. De hoofdtrainer baalt ervan dat hij wederom met een onevenwichtige selectie aan het seizoen moest beginnen en Groenendijk vindt tevens dat United Vansen, de Chinese eigenaar van ADO, de afspraken herhaaldelijk niet nakomt.

“Het is al de derde keer op rij dat we het seizoen starten met een selectie die niet compleet is. Er is geen geld om spelers te kopen, we kunnen alleen maar transfervrije buitenkansjes halen. Ach, je went eraan bij deze club”, verzucht Groenendijk. “Supporters verwijten mij dat ik geen spelers koop, zeker na de transfers van Bjorn Johnsen (naar AZ, red.) en Nasser El Khayati (naar Qatar SC, red.). Maar mij is vanuit de club duidelijk gemaakt dat er geen transfersommen betaald worden, ook al zijn er spelers verkocht. De opbrengsten daarvan worden in de tekorten gestopt van de club.”

Groenendijk kreeg van United Vansen juist de toezegging dat de opbrengsten van transfers deels mochten worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe spelers. “Maar dat is niet gebeurd”, benadrukt de ADO-trainer. “Dat er in het begin door de eigenaar doelen zijn gesteld als Europees voetbal en er investeringen zijn beloofd is vervelend. Daar schep je verwachtingen mee naar de achterban en naar ons. Die beloftes zijn niet nagekomen.”

“Het ziet er niet naar uit dat er bij ADO de komende jaren wél geld is om te investeren”, vervolgt Groenendijk, wiens contract in Den Haag doorloopt tot medio 2021. “Het is voor mij als trainer heel lastig om in te schatten wat de clubeigenaar nu eigenlijk wil. Ik heb sowieso nauwelijks contact met China, heb één keer in Peking met ze (United Vansen, red.) aan tafel gezeten en hoor verder weinig. Dat je als trainer bijna geen contact hebt met de eigenaar geeft wel iets aan. Dat is wel gek natuurlijk.” ADO bezet momenteel de elfde plaats in de Eredivisie, met zes punten uit vijf wedstrijden.