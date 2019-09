Kraay jr.: ‘Tot een jaar geleden zijn we daar echt wereldkampioen in geweest’

Het Nederlandse voetbal zit weer in de lift, zo merkt Huub Stevens op bij Goedemorgen Oranje van FOX Sports. Na twee gemiste eindtoernooien ligt Oranje op koers voor kwalificatie voor het EK van volgend jaar, terwijl talentvolle spelers doorbreken in de top van de Eredivisie en het Nederlands elftal. “We wisten allemaal dat er een positieve golfbeweging zou komen.”

Stevens was ervan overtuigd dat er op den duur een einde zou komen aan de crisis van het Nederlandse voetbal, waar de laatste jaren van werd gesproken. “We wisten dat er in de jeugdselecties van Onder-16 en Onder-17 ontzettend veel talent rondliep. Dat wisten we”, aldus Stevens. “De jongens die nu achttien en negentien jaar zijn maken gelukkig ook de stappen en daar profiteert Ronald Koeman nu van. Nederland heeft niet zoveel inwoners zoals bijvoorbeeld Duitsland, dus bij ons is die golfbeweging groter.”

“We zijn in paniek geraakt en dachten dat onze filosofie met buitenspelers en aanvallend voetbal niet meer kon”, vult Hans Kraay junior aan. Hij stoorde zich vooral aan de manier van spelen bij sommige clubs, waarbij er weinig initatief vanuit de achterhoede werd genomen en de centrumverdedigers elkaar vaak de bal toespeelden. “Tot een jaar geleden zijn we daar echt wereldkampioen in geweest. Van de keeper naar de rechter centrale verdediger, dan naar de linker centrale verdediger en weer terug naar de keepe. PSV en Feyenoord hebben dat veel gedaan, maar gelukkig zijn we daar een beetje van af.”

Stevens vindt het goed dat Nederlandse clubs en de KNVB bij andere clubs en voetbalbonden aankloppen om in de keuken te kijken. “Je moet de Hollands school altijd in ere houden. Maar ga wel kijken, want je kan altijd leren.” Kenneth Perez is het met de Limburger eens. “Nederland is groot geworden door zichzelf te zijn. Ga na hoe ongelooflijk veel wereldspelers Nederland heeft voortgebracht. Maar er is niks mis mee dat je soms om je heen gaat kijken.”