Kenneth Perez: ‘Ik vind hem de beste linksback van het Nederlands elftal'

Het Nederlands elftal ligt weer volledig op schema voor kwalificatie van het EK van volgend jaar zomer. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zegevierde vrijdagavond bij Duitsland met 2-4 en maakt zich nu op voor de krachtmeting in en tegen Estland. In de dagen na de triomf in Hamburg gaat het vooral over de weifelachtige optredens van bijvoorbeeld Quincy Promes en Daley Blind.

“In het Nederlands elftal moet hij naar mijn mening als wingback spelen als je zo iemand nodig hebt, of hij speelt niet. Maar als aanvaller was het echt niet best”, oordeelde Kenneth Perez zondag bij FOX Sports over Promes. “Er was een aantal spelers dat ondermaats speelde in de eerste helft”, concludeerde Kees Jansma. “Denzel Dumfries, Daley Blind en Promes.”

Hans Kraay jr. wees erop dat Promes 45 minuten lang als een ingeschoven linksback op Lukas Klostermann speelde omdat Blind bij balverlies als derde centrale verdediger fungeerde. “Na de dubbele wissel heeft hij alleen maar tegen Nico Schultz gespeeld. Eigenlijk heeft hij niet de kans gehad om zich aanvallend te laten zien.”

De 1-0 van Duitsland kwam ter sprake. “Kijk hem joggen”, doelde Kraay jr. op het gebrek aan rugdekking van Blind. “Hij jogt!” Stevens vroeg zich openlijk af of Blind in defensie moet blijven staan. “Ik vind van niet”, antwoordde Jansma. “Hij kan op het middenveld spelen.” Stevens: “Zijn inspeelpass is fantastisch, maar die komt als linkervleugelverdediger niet tot uiting.”

“Ik vind hem de beste linksback van het Nederlands elftal”, haakte Perez echter in. “Ik heb niet zo’n hoge pet op van Patrick van Aanholt. Je hoort dan dat hij moet spelen.” Jansma gaf aan of Stevens bedoelde dat Blind een beetje ontwend is als linksback tegen snelle rechtsbuitens. “Ik weet het niet. Zoals hij de eerste helft in ieder geval speelde, was hij niet goed”, repliceerde de trainer in ruste.