‘Mega omschakeling’ voor Frenkie de Jong: ‘Dat is wel het grote verschil’

Frenkie de Jong speelt bij Barcelona op een andere positie dan bij Ajax en moet daar zichtbaar nog aan wennen, zo laten Kenneth Perez en Hans Kraay junior zondagochtend weten bij FOX Sports. Volgens Perez moet de Oranje-international geduld hebben. “Hij moet zorgen dat hij in zijn kracht gaat komen en daar zal hij voor gaan zorgen. Hij speelde hier in een relatief veilige competitie. Daar moet hij ook nog om zien te gaan met de grootheid van de club, dat lijkt me niet niks.”

“Als je zo goed bent zoals hij, dan wordt Frenkie uiteindelijk gewoon weer Frenkie. Barcelona heeft niet dezelfde positie voor hem zoals bij Ajax, want Barcelona speelt met de punt naar achteren", aldus Perez. "Bij Ajax speelde hij naast Lasse Schöne en die positie is er bij Barcelona niet. Hij moet veel in de bal komen, dat is wel het grote verschil. Het scheelt maar een paar meter op het veld."

“Op termijn kan hij de positie van Busquets overnemen”, vervolgt de Deense analist. “Nu moet hij proberen om ergens anders een positie proberen te vinden, wat ook niet makkelijk is. Met Arthur en Ivan Rakitich hebben ze twee geweldige spelers. Maar je betaalt niet zo veel geld om hem niet te laten spelen. Hij zal genoeg kansen krijgen en die moet hij pakken. Hij moet zorgen dat hij goed gaat samenspelen met Messi.”

Kraay junior spreekt van een ‘mega omschakeling’. “Bij Ajax ging hij de bal halen tussen Tagliafico en Blind. Aan de bal had hij zeven spelers voor zich. Bij Barcelona krijgt hij de bal en heeft hij nog maar drie spelers voor zich”, aldus de oud-voetballer. “Ik heb al zijn wedstrijden bij Barcelona gezien. Real Betis gaat gewoon met tien man in de eigen zestien hangen. Dan is er ook geen ruimte om een steekpass te geven.”