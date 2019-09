Analisten worden het niet eens over rol van Donyell Malen in Oranje

Donyell Malen was sprakeloos na zijn jongensboekachtige entree in het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV maakte vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland zijn debuut als invaller en tekende voor de belangrijke 2-3 in de 2-4 overwinning in Hamburg. De vraag is nu wat de plannen van Ronald Koeman omtrent Malen in de volgende interland van Oranje zijn.

“Ja”, antwoordden Hans Kraay jr. en Kenneth Perez zondagmorgen bij FOX Sports op de vraag of Malen maandagavond tegen Estland moet starten. Perez zette wel wat vraagtekens bij de superlatieven die de PSV’er kreeg toebedeeld in de media. “Hij maakte het wel goed af, maar het was natuurlijk iets anders dat de wedstrijd deed kantelen.”

Huub Stevens denkt dat Koeman in Estland niet veel gaat veranderen. “Ik denk dat Koeman blijft vasthouden aan de vastigheden in de ploeg”, stelde de trainer in ruste, terwijl Kees Jansma aangaf het daarmee eens te zijn. Stevens: “Malen is blij dat hij erbij is en die kan in de tweede helft ook wel weer invallen.”

Kraay jr. denkt dat Quincy Promes weer aan het startsignaal zal verschijnen. “Ik denk dat hij beloond zal worden voor al het werk dat hij in dienst van de ploeg heeft moeten doen. Ik denk dat hij met dezelfde spelers zal starten. Wellicht Davy Pröpper op de plaats van Marten de Roon.”

Perez zou zich kunnen voorstellen dat Memphis Depay aan de zijkant start. “Daar heeft hij natuurlijk heel vaak gespeeld. Als je per se 4-3-3 wil blijven spelen, dan kan Malen wel in de spits. Dan kan Promes wellicht rechtsachter spelen. Ik neem aan dat hij tegen Estland heel veel aan de bal zal zijn. Denzel Dumfries is dan niet zo hard nodig, denk ik.” Stevens: “Ik zou Depay toch in de spits laten spelen en toch weer aan de bal laten komen.