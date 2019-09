Perez prijst ingreep Koeman: ‘Dat was écht fantastisch gevonden’

Kenneth Perez is lovend over de technische staf van het Nederlands elftal. De Deense analist van FOX Sports is onder de indruk van de omzetting die in de tweede helft werd gedaan van het duel met Duitsland van afgelopen vrijdag, zo laat hij weten bij Goedemorgen Oranje. Na een moeizame eerste helft wist Oranje na rust uit te lopen naar een 2-4 overwinning in Hamburg.

Bondscoach Ronald Koeman haalde na een uur spelen Marten de Roon en Denzel Dumfries naar de kant ten faveure van Davy Pröpper en Donyell Malen. Quincy Promes, die op de linkerflank startte, werd naar rechts gehaald en speelde tot aan het einde van de wedstrijd op de positie van Dumfries. “Als aanvaller was het niet best wat hij liet zien”, aldus Perez, die zag dat de omzetting meer voordelen opleverde voor Oranje. “Hij werd op rechts gezet tegen Nico Schulz en Ryan Babel kwam tegen Lukas Klostermann te spelen. Georginio Wijnaldum ging tien meter terug. Het is maar tien meter, maar dat betekende wel dat hij er ging komen in plaats van dat hij er al stond. En als Wijnaldum iets kan, dan is dat het wel.”

“Ik weet niet hoe die omzetting tot stand is gekomen, maar dat was echt fantastisch gevonden. De normale reactie zou zijn geweest dat je Luuk de Jong inbrengt, zodat je gaat spelen met lange ballen en dan de tweede bal probeert te winnen. Dat had een middelmatige trainer gedaan, maar dit was echt geweldig gevonden”, aldus Perez, die allesbehalve onder de indruk was van Duitsland. “Ik schrok wel van het houten klazen-gehalte bij Duitsland. Nederland maakte het zichzelf onnodig moeilijk door Duitsland juist in hun kracht te laten komen. Ze speelden de aanvallers in, die leden balverlies en dan stond het achterin zo open dat ze er doorheen konden komen. Dat was precies wat Duitsland wilde.”

Hans Kraay junior is het eens met Perez en verbaast zich over de spelopvatting van de Duitse ploeg. “Löw had het voetbal van Pep Guardiola bij Manchester City gekopieerd: klein combineren en hoog druk zetten. Dan faalt meneer op het WK en gaat Duitsland twintig jaar terug in de tijd naar het oude catenaccio. Het is gewoon Italiaans countervoetbal wat ze speelden. Ze hadden angst voor het Nederlandse voetbal."