Wenger noemt verschil tussen Messi en Salah: ‘Hij heeft die obsessie niet’

Arsène Wenger geeft hoog op over Mohamed Salah, maar heeft wel wat aan te merken op het spel van de Liverpool-aanvaller. De clubloze trainer vindt dat de Egyptenaar wat vaker oog moet hebben voor zijn medespelers. Wenger is van mening dat Salah te vaak voor eigen succes gaat, terwijl het in sommige gevallen beter is om ploeggenoten in stelling te brengen om te scoren.

Wenger laat in gesprek met beIN Sports weten dat het spel van Salah gelijkenisen vertoont met dat van Lionel Messi, alleen is de Argentijn volgens de ex-manager van Arsenal een completere speler omdat hij niet zelfzuchtig is. “Hij is vergelijkbaar met Messi”, zegt Wenger over Salah. “Maar hij moet de consistentie van Messi proberen te vinden. Ik vind hem net zo’n goede afmaker, maar Messi heeft het complete pakket. Hij geeft assists, terwijl Salah geobsedeerd is door het maken van doelpunten.”

Salah kreeg kritiek te verwerken na de 3-0 overwinning van Liverpool op Burnley. Hij weigerde de bal af te spelen op Sadio Mané, die in een betere positie stond om te scoren. De Franse trainer denkt dat Salah op den duur meer oog zal krijgen voor zijn medespelers. “Dat komt vanzelf als hij wat ouder wordt. Dan ga je leren wanneer je een bal moet afspelen of zelf moet afmaken. Ik vind het een geweldige speler, hij heeft veel potentie”, aldus Wenger.

Wenger denkt dat de 27-jarige Salah een voorbeeld kan nemen aan een ploeggenoot. “Roberto Firmino is degene die zichzelf vaak opoffert. Hij doet dat zoals Luis Suárez dat deed voor Messi en Neymar. Hij is iemand die hard werkt voor de ploeg en zichzelf wegcijfert voor anderen. Dit soort spelers zijn zeldzaam. Er zijn maar weinig spitsen die zo onbaatzuchtig zijn.”