Meulensteen houdt Rashford spiegel voor en wijst naar Ronaldo

René Meulensteen vindt dat Marcus Rashford een voorbeeld moet nemen aan Cristiano Ronaldo. De voormalig assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United is van mening dat de Engels international de lat voor zichzelf een stuk hoger moet leggen, zo laat hij weten in een interview met de Daily Mirror.

De 21-jarige aanvaller omschreef Ronaldo eerder al als een jeugdidool. Als jeugdspeler van Manchester United zag Rashford de Portugees schitteren op Old Trafford. Zonder de twee spelers te vergelijken denkt Meulensteen dat Rashford in de voetsporen van zijn voorbeeld kan treden. “Cristiano is uniek op veel manieren, omdat hij een ongelofelijk groot geloof in zijn eigen kunnen heeft”, zegt Meulensteen. “Maar ik denk niet dat Rashford dezelfde mindset heeft om de beste speler te zijn die hij zou kunnen zijn. Daarom zou hij Cristiano als zijn voorbeeld moeten zien.”

“Ik zeg niet dat Marcus de volgende Ronaldo kan zijn, omdat ik denk dat Cristiano een talent uit duizenden is. Ronaldo is een van de grootste voetballers aller tijden en zal herinnerd worden in het rijtje Pelé, Messi, Eusebio en Cruijff”, vervolgt Meulensteen. “Marcus kan zijn eigen reputatie creëren als een geweldige speler, zolang hij het maar graag genoeg wil. Cristiano wil van nature altijd de mooiste goal maken en dat zie ik bij Rashford ook. Ronaldo probeerde de bal altijd van dertig meter in de kruising te schieten zodat hij de goal van het seizoen zou winnen.”

Meulensteen werkte samen met Ronaldo en vertelde hem dat er belanrijkere dingen zijn in het voetbal dan het maken van mooie doelpunten. “Ik heb hem laten realiseren dat hij beter een goede doelpuntenmaker moest worden dan een maker van mooie doelpunten. Dat betekende dus vaker scoren en niet alleen maar proberen om op een mooie manier te scoren”, aldus Meulensteen.