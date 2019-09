Juventus gaat topper gratis in Manchester oppikken

Arsenal was ook bereid om Dani Ceballos van Real Madrid te kopen. De middenvelder smeekte bij de Madrilenen echter om een verhuur, daar hij komend seizoen voor zijn kans in de Spaanse hoofdstad wil gaan. (Marca)

Juventus en Juan Cuadrado praten binnenkort over een nieuwe overeenkomst. Het huidige contract van de rechtspoot, die dit seizoen vooral als rechtsback lijkt te zullen spelen, loopt volgend jaar zomer ten einde. (Tuttosport)

Het contract van de Spaans international op Old Trafford loopt volgend jaar zomer ten einde.

Manchester United ziet in Jan Oblak de ideale vervanger, maar de eventuele komst van de Sloveen zou een dure grap zijn. Hij tekende onlangs tot medio 2023 bij en Atlético Madrid wijst op de transferclausule van 125 miljoen euro. (The Sun)