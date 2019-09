‘Edwin van der Sar staat op ‘most-wanted list’ en kan Ajax verlaten’

Edwin van der Sar wordt niet voor de eerste keer met een rentree bij Manchester United in verband gebracht. Engelse media schrijven zondag dat de algemeen directeur van Ajax op de ‘most-wanted list’ van de Premier League-club staat in de zoektocht naar een technisch directeur. De oud-doelman stond tussen 2005 en 2011 bij de Engelsen op de loonlijst.

Het goede werk van Van der Sar als voorzitter van Ajax, een functie die hij sinds november 2016 vervult, en de vele contacten die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd, maken van de 48-jarige Nederlander een ideale kandidaat voor de functie op Old Trafford. Daarnaast is hij de Nederlandse afgevaardigde bij de European Club Association (ECA), de belangenvereniging voor grote Europese clubs.

Vice-voorzitter Ed Woodward is al enige tijd op zoek naar iemand die manager Ole Gunnar Solskjaer kan helpen om de transferdoelwitten daadwerkelijk naar Old Trafford te halen. Woodward zou de voorbije maanden met oud-spelers als Rio Ferdinand en Darren Fletcher hebben gesproken, maar niemand kan tippen aan de expertise van Van der Sar.

De media in Engeland vragen zich af of Van der Sar veel voelt voor een rentree in Engeland, nu Ajax er in financieel opzicht bijzonder sterk voor staat en de club sportief gezien ook in Europa aan de weg timmert. De voormalig Oranje-international was voorheen bijna vier jaar directeur marketing van de Amsterdamse club.