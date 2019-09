Foto's op Twitter van Mazraoui voorspellen weinig goeds voor Ajax

Ajax dreigt Noussair Mazraoui enige tijd te moeten missen. De rechtsback annex middenvelder speelde zaterdagavond met het Olympisch team van Marokko een wedstrijd tegen Mali, maar moest uiteindelijk halverwege de tweede helft geblesseerd afhaken. Over de ernst van de blessure is nog niets duidelijk, al maakt Mazraoui op foto’s die op Twitter circuleren een aangeslagen indruk.

Mazraoui kwam vrijdagavond niet in actie in de vriendschappelijke wedstrijd van het grote Marokko tegen Burkina Faso (1-1) en begon zaterdagavond in de basis namens het Olympisch team tegen Mali. Mazraoui startte op het middenveld, maar moest de strijd halverwege de tweede helft uiteindelijk staken vanwege een blessure.

De Ajacied bekeek het restant van de wedstrijd vanaf de reservebank en was zichtbaar aangeslagen, zo is op foto’s te zien. Het doorgaans betrouwbare Maghrib Foot weet te melden dat Mazraoui diverse keren werd geattaqueerd op zijn voet, alvorens hij afzwaaide. Marokko en Mali speelden overigens met 1-1 gelijk; volgende week wacht de return in Mali.

Mazraoui was vorig seizoen als rechtsback een vaste waarde bij Ajax en speelde dit seizoen in alle competities ook al zes wedstrijden voor de Amsterdammers. In de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-4 overwinning) werd Mazraoui echter door trainer Erik ten Hag op de bank gehouden, ten faveure van Sergiño Dest. Hij maakte toen als invaller kort zijn opwachting.