Frankrijk boekt ruime zege ondanks pijnlijke misser van Griezmann

Frankrijk heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de EK-kwalificatiereeks. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps had op eigen veld geen kind aan Albanië en stapte uiteindelijk met een ruime zege van het veld: 4-1. Frankrijk leidt na vijf duels in Groep H de dans met twaalf punten, maar voelt de hete adem van Turkije en IJsland in zijn nek: beide achtervolgers hebben eveneens twaalf punten na vijf groepswedstrijden.

Nadat het duel in het Stade de France zeven minuten later dan gepland was begonnen vanwege geblunder met het volkslied van Albanië, nam Frankrijk het heft direct in handen. Les Bleus hadden eigenlijk nimmer wat te duchten van de bezoekers en wisten binnen acht minuten op voorsprong te komen. Centrale verdediger Raphaël Varane had een schitterende steekpass in huis, waarna Kingsley Coman de bal met de punt van de schoen in het doel werkte: 1-0.

Na een klein halfuur verdubbelde Olivier Giroud de voordelige marge voor de Fransen, door op aangeven van Lucas Hernández simpel raak te schieten. Antoine Griezmann had de marge vervolgens nog in de eerste helft verder kunnen vergroten, maar hij hielp een strafschop via de onderkant van de lat om zeep. Kort na de onderbreking ging Frankrijk door met het creëren

van kansen, maar onder meer Giroud en opnieuw Griezmann hadden het vizier niet op scherp staan.

Halverwege de tweede helft wist Frankrijk alsnog op 3-0 te komen. Griezmann combineerde met Giroud, waarna de aanvaller van Barcelona de bal vanaf de linkerkant van het veld in het strafschopgebied van Albanië bracht. Coman draaide daar weg van zijn directe tegenstander en kon vervolgens simpel scoren. Daarna haalde Frankrijk de voet van het gaspedaal, al wist debutant Jonathan Ikoné in minuut 85 nog wel voor de 4-0 te zorgen. In de absolute slotfase redde Sokol Cikalleshi de eer voor Albanië nog vanaf de strafschopstip.