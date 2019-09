‘Wonder van Istanbul’ blijft uit door Turks doelpunt in minuut 89

Turkije heeft zaterdagavond op het nippertje een enorme afgang voorkomen. Het nietige Andorra was in het Vodafone Park in Istanbul dicht bij een gelijkspel en zo zijn eerste punt ooit in de EK-kwalificatiereeks (na 54 nederlagen op rij), maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd wist Ozan Tufan toch nog het verschil te maken: 1-0. Turkije komt door de late zege na vijf duels in Groep H op twaalf punten, net als groepsleider Frankrijk en achtervolger IJsland.

De Turken beleefden een zeer frustrerende avond in Istanbul. Andorra kwam weliswaar vanaf de eerste minuut flink onder druk te staan, maar hoefde in de eerste 45 minuten eigenlijk geen grote kansen te incasseren. Pogingen van Güven Yalcin en Emre Belözoglu werden betrekkelijk eenvoudig onschadelijk gemaakt door doelman Josep Gómes, terwijl Cenk Tosun bij de eerste paal rakelings naast schoot.

Kort na de onderbreking mislukte de buitenspelval van Andorra volledig, waardoor Caglar Söyüncü de bal over Gómes heen kon wippen. De keeper werd op de doellijn echter gered door Ildefons Lima, die zo voorkwam dat Turkije al vroeg in de tweede helft op voorsprong kwam. Een kwartier voor tijd was het Kenan Karaman die dicht bij de 1-0 was, maar de invaller faalde oog in oog met Gómes. Andorra leek zo een enorme stunt te gaan realiseren, maar in de absolute slotfase zorgde Tufan uit een hoekschop toch voor opluchting bij Turkije.