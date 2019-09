Kees Kwakman ziet ‘ernstige’ schwalbe: ‘Het zag er niet uit, of wel?’

Het duel tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht eindigde zaterdagavond in een 1-1 gelijkspel. Na afloop van de wedstrijd in het Riwal Hoogwerkers Stadion gaat het voornamelijk over Joeri Schroijen, die door scheidsrechter Robin Hensgens op de bon geslingerd werd na schwalbe in het strafschopgebied. Kees Kwakman begrijpt weinig van de actie van Schroijen.

“Dit is wel ernstig, ja. Dan nog protesteren, hè. Het gebeurt in een split-second, dus je moet het gewoon accepteren. Maar dan nog protesteren, dat is ongelofelijk. Je zou eigenlijk rood moeten geven voor schwalbes, dan zou hij er hier wel eentje krijgen”, zegt Kwakman bij FOX Sports. Schroijen protesteerde even toen Hensgens besloot om hem een gele kaart te geven. De aanvaller van MVV is na afloop schuldbewust.

“Ik wist dat ik eerder bij de bal kwam dan de verdediger en ik hoopte dat hij me aantikte. Maar hij raakte me niet. Het zag er niet uit, of wel?”, vraagt Schroijen met een glimlach. De aanvaller was Noah Lewis net voor, maar de verdediger van FC Dordrecht trok op tijd zijn been terug. “Je kan het altijd even proberen, toch? De scheidsrechter had het goed gezien, het was een terechte gele kaart. Je weet het nooit, even kijken hoe hij fluit.”